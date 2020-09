Il Vittoria calcio inizia bene, punta principalmente sui giovani

Il Progetto Giovani del Vittoria calcio non è solo uno slogan, bensì un progetto vero e fortemente voluto dal Team Manager Stefano Frasca e da tutta la società, la quale da ampio spazio ai giovani. Una prova tangibile è stata proprio la partita di domenica scorsa contro il Frigintini, valida come Andata di Coppa Italia, e conclusa con una Vittoria Biancorossa, 2-0, in cui sono stati inseriti tra gli Undici di Mister Giuseppe Fernandez tre Under: Aliotta, Traina, Attinelli.

Tutti e tre grandi giocatori, tutti con novanta minuti sulle gambe. Da evidenziare il portierino Traina, estremo difensore Biancorosso, al grande esordio con la maglia del Vittoria, che ha parato un rigore, e fatto altri interventi importanti.

Ottima la prova anche di Marco Attinelli, il quale ha gestito l’emergenza del modulo 3-5-2 come un veterano, anche l’ingresso in corsa di Aliotta, che ha avuto un approccio importante alla gara.

“Sono stati impeccabili- ha dichiarato il Team Manager Stefano Frasca, uno dei principali promotori del Progetto Giovani. “E’ stata una grande soddisfazione per me, per l’intera società e anche per gli Under stessi”.

“Il Progetto Giovani si è rivelato dunque un progetto ambizioso, segno di fiducia e progettualità, da parte della società e segno di grande forza ed entusiasmo da parte degli Under verso la causa Biancorossa” ha dichiarato il Direttore Generale Salvo Barravecchia.

Soddisfatti anche i due Vice Presidenti Gianni Polizzi e Giuseppe Fernandez, che già in occasione della conferenza stampa avevano espresso l’importanza del Settore Giovanile.

Salva