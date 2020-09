Ragusa. Sventola a San Giacomo la “Bandiera Spighe Verdi 2020”

E’ stata issata stamane sul pennone posto al centro della rotatoria di San Giacomo, nei pressi della locale scuola della frazione ragusana, la bandiera “Spighe Verdi 2020”, riconoscimento concesso dalla FEE ( Foundation for Environmental Education – Italia onlus) al territorio di Ragusa ritenuto virtuoso in materia di agricoltura sostenibile capace di migliorare la qualità della vita.

Nel corso della cerimonia a cui sono intervenuti il sindaco Peppe Cassì e l’assessore alle frazioni e contrade, Eugenia Spata, presenti anche il consigliere comunale Mario Chiavola ed un rappresentante di Confagricoltura, si è proceduto ad issare la bandiera “Spighe Verdi 2020”.

“Un riconoscimento molto importante – ha affermato il sindaco Peppe Cassì – che viene attribuito a quelle località meritevoli che hanno prestato particolare attenzione all’agricoltura sostenibile, al verde, all’ecologia, all’impatto ambientale. La bandiera “Spighe Verdi 2020” si aggiunge alle Bandiere Blu e Verde conquistate anche quest’anno per Marina di Ragusa che testimoniano l’impegno e l’attenzione che l’Amministrazione comunale ripone per l’ambiente, il verde e la qualità della vita. Oggi tocca a San Giacomo ricevere questo vessillo attribuito dalla FEE in quanto riteniamo che questa frazione ragusana rappresenti il luogo simbolo dell’agricoltura sostenibile”.

