A Pozzallo contributi a sostegno canoni di locazione,luce e gas.

Un altro aiuto concreto alle fasce più deboli della città di Pozzallo. Sono iniziate le operazioni di pagamento in favore dei cittadini ammessi al beneficio economico che, a causa del lockdown per la pandemia da covid-19, si sono trovati in difficoltà e nell’impossibilità di non poter garantire il pagamento del canone di affitto e delle utenze domestiche. Un ulteriore aiuto da parte di quest’amministrazione a testimoniare la nostra vicinanza verso chi ha maggiormente subito danni a causa di questa emergenza sanitaria.

