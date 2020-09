Modica, donati gli organi di Giovanni Blandino

Sono stati donati alcuni organi dello psicologo Giovanni Blandino, cosiccome lo stesso professionista aveva già deciso quando era in vita. Dopo il decesso avvenuto a seguito di tre infarti del 66enne modicano al “Giovanni Paolo II” di Ragusa, sono stati eseguiti alcuni esami clinici in continuo contatto con l’Ismett di Palermo, è stato stabilito di prelevare cornee, fegato e reni. Un gesto di grande amore della famiglia che ha inteso aderire alla volontà del congiunto, colpito la scorsa settimana mentre giocava a tennis in Contrada Zappulla, sotto gli occhi del figlio.

