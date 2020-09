Ragusa. Diffidata cooperativa sociale per i servizi cimiteriali

I Servizi cimiteriali informano di essere a conoscenza che in alcune aree dei cimiteri che non sia stata eseguita la scerbatura a perfetta regola d’arte.

Si fa presente che gli interventi sono a carico di una Cooperativa sociale con la quale il Comune ha attivo un contratto di appalto e che la stessa cooperativa è stata diffidata a luglio, agosto e nei primi giorni di settembre per diverse inadempienze e con l’applicazione di sanzioni. L’Assessorato ai servizi sociali del comune di Ragusa scusandosi con i Cittadini per eventuali disservizi, informa di avere dato mandato agli uffici di valutare ogni azione legale a tutela del rispetto del capitolato di appalto.

