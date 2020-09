L’Asd Ragusa Calcio 1949 ha ingaggiato, per la stagione 2020-2021, il portiere Samuele Florio. Classe 2001, e quindi potrà essere utilizzato da under, Florio ha iniziato la scorsa stagione con l’Andria in Serie D per poi concludere la stessa a Mascalucia con il San Pio X. E’ un atleta di cui si dice un gran bene, con interessanti caratteristiche, cresciuto nelle giovanili di Catania e Siracusa. “Sono molto onorato di potere vestire questa maglia – afferma l’ultimo arrivato – è una piazza importante quella con cui mi confronterò e lo testimonia l’attenzione che hanno avuto domenica scorsa i tifosi nella gara a porte chiuse di Santa Croce. Ho già potuto appurare come ci siano tutte le condizioni per potere fare bene. E sono convinto che, nel pieno rispetto dei programmi societari, ci toglieremo grandi soddisfazioni. Sono qui anche per crescere e per fare valere, per quanto possibile, le mie peculiarità da estremo difensore. Ringrazio il tecnico Filippo Raciti e il direttore sportivo Carmelo Bonarrigo per avermi voluto fare provare questa esperienza che, ne sono certo, mi fornirà stimoli molto importanti”. Florio è già a disposizione del tecnico e domenica scorsa era seduto in panchina. “Siamo sicuri – afferma Raciti – che Florio rappresenta una tessera che si incastona al meglio nel mosaico costruito. E’ qui per crescere e noi cercheremo di aiutarlo perché questo obiettivo si possa concretizzare”.

