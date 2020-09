Ragusa, tre infermieri positivi al covid

Tre infermieri all’ospedale Maria Paterno Arezzo di Ragusa che lavorano nella divisione di Malattie Infettive, sono risultati positivi al Coronavirus. Non sono ricoverati e stanno bene. L’Asp sta verificando come i tre operatori siano stati contagiati anche se com’è noto il nosocomio è Covid Hospital. In atto sono otto i ricoverati, sette in Malattie Infettive è uno in terapia intensiva.

