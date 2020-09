Monterosso. Stasera concerto del Corpo Bandistico “Bellini

Nell’ambito dei festeggiamenti di San Giovanni Battista , patrono e protettore del borgo Monterosso, il Comitato dei Festeggiamenti in collaborazione con l’Amministrazione Comunale per questa sera , con inizio alle 22, in piazza San Giovanni hanno organizzato un Concerto Lirico Sinfonico del Corpo Bandistico “ V. Bellini” diretto dal maestro direttore d’orchestra Umberto Terranova. Si prevede un notevole flusso di persone. Le varie autorità invitano tutti i fedeli e cittadini a rispettare in maniera rigida le norme prescritte ( in particolare l’uso delle mascherine ) per il contenimento del Covid-19.

Salva