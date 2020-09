Monterosso. Si è svolta 3^ edizione del Cammino di S. Giovanni

Ben riuscita la terza edizione del “ Cammino di San Giovanni” , un pellegrinaggio tra fede e natura. L’iniziativa è inserita nel programma dei festeggiamenti in onore del Patrono San Giovanni Battista ed è stata organizzata dal Gruppo Monterosso Trekking in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni Battista. Il gruppo , con in testa Alessandro Pantano , Antonio Scarso e Giusy Dibenedetto, dopo la benedizione del parroco alle 9 è partito da piazza San Giovanni ed ha percorso cinque chilometri circa con un tragitto agevole e ad anello . Dalla strada ranni a Sant’Antonio u Vecchiu per arrivare fino alla Cappella di San Giovanni. Dopo alcune preghiere, canti e riflessioni si è rientrati a Monterosso verso le undici e trenta circa.

Giovanni Bucchieri

