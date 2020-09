Il Frigintini calcio Città di Modica esordisce domani a Vittoria

Per i rossoblù del Frigintini calcio Città di Modica primo impegno in assoluto per la stagione agonistica 2020/2021. L’emergenza epidemiologica che ancora insiste sul territorio ha scoraggiato, in questa fase di preparazione al campionato, i dirigenti dal far sostenere gare amichevoli al gruppo del riconfermato allenatore Stefano Di Rosa. Quindi il primo «ritorno» in campo dopo oltre cinque mesi si assenza di gare ufficiali si avrà domani pomeriggio –domenica 6 settembre, inizio ore 15:30- a Vittoria contro il Calcio Vittoria per il turno di andata di Coppa Italia «Memorial Orazio Siino». La gara di ritorno si disputerà domenica prossima 13 settembre al “Caitina” Pietro Scollo di Modica.

Per la gara, il tecnico frigintinese ha convocato venti atleti: La Licata, Giannì, Pianese, Vinci, Di Martino, Corallo, Angelo Pisana, Arrabito, Militello, Pitino, Noukri, Sangiorgio, Buscema, F. Spadaro, Sella, Calabrese, Zacco, A. Macauda, Y. Macauda, Manduca.

Nessun pronostico viene azzardato dal gruppo dirigente e dai tecnici, e la gara viene vista come una prova generale di constatazione delle capacità del rinnovato undici rossoblù. Valutare, quindi, le capacità e con quali prospettive si potrà affrontare per la quarta volta consecutiva –un piccolo record societario- il campionato regionale di Promozione, che prenderà il via il prossimo 20 settembre. Intanto giovedì prossimo (10 settembre) dagli uffici regionali della Figc uscirà il calendario del campionato.

