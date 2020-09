Il Modica Calcio ingaggia il giovane Francesco Causarano

La dirigenza del Modica Calcio lavora senza sosta per completare la rosa da mettere a disposizione a Orazio Trombatore e nell’attesa di ufficializzare l’arrivo di un paio di elementi di spessore per i quali le trattative pressochè concluse, pensa a rafforzare anche il parco giocatori in quota under.

A tal proposito , il DS Peppe Riela è riuscito a portare all’ombra del Castello dei Conti il giovane e promettente Francesco Causarano.

Classe 2003, Francesco Causarano è dotato di buona tecnica e di fisico non indifferente. Ha già avuto esperienza in Promozione avendo vestito fino allo scorso anno la maglia dell’Atletico Scicli. Figlio d’arte, il papà Carmelo, infatti, ha giocato in rossoblù in passato arriva a Modica con la voglia di crescere e fare esperienza seguendo le indicazioni del tecnico Trombatore e del suo staff tecnico.

“Francesco Causarano – spiega il Direttore Sportivo Peppe Riela – è un giocatore che ha delle qualità tecniche non indifferenti che deve ancora far esplodere. Su di lui sia io che il mister e il resto dello staff tecnico e dirigenziale puntiamo molto. Spetta a lui ripagare la nostra fiducia mettendo il massimo impegno a ogni singolo allenamento per fare in modo di mettere il tecnico in difficoltà nelle scelte. Se Francesco riesce a calarsi nella parte e riuscirà a dimostrare il suo valore come in passato ha fatto papà Carmelo che ha difeso con orgoglio la maglia rossoblù -conclude il DS dei tigrotti – allora siamo sulla strada giusta e anche lui si prenderà le soddisfazioni che merita”.

“Sono contento di far parte della rosa del Modica Calcio – sono le prime parole da neo rossoblu di Francesco Causarano – papà mi ha già raccontato di quanto sia blasonata la maglia rossoblù che lui ha indossato in passato. Spero -continua – di essere all’altezza come lo è stato lui. In questi giorni in cui mi sono allenato con i miei nuovi ho visto gli attestati di stima verso mio padre un po’ da tutti. Farò di tutto per cercare di emularlo perchè significherebbe che ho fatto bene anche io. Seguirò tutti i consigli del mister -conclude – e lavorerò sodo per farmi trovare pronto quando l’allenatore mi chiamerà in causa”.

Salva