Presentato ieri il Club Calcio Vittoria 2020

Ieri pomeriggio presso la Promoter Group a Vittoria, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Club Calcio Vittoria 2020. Il primo a prendere la parola, Gianni Polizzi, vicepresidente della società Biancorossa nonché presidente della Promoter Group. “Il Vittoria Calcio è l’impresa del Vittoria. Dopo tanti anni di assenza, ripartire da zero non è stato facile, anche perché si sono aggiunte altre spese, in primis tutto ciò che riguarda l’avviamento dello Stadio Comunale, il manto erboso e la ristrutturazione di tutte le parti ad esso collegati, e poi tutte le operazioni anti-Covid che occorre fare per poter iniziare in totale sicurezza, sanificando tutti gli ambienti. Già durante la presentazione a Scoglitti c’è stato un ottimo riscontro da parte dei tifosi, che continuano a dimostrarci vicinanza ed entusiasmo. Riscontro positivo anche da parte dei commercianti che vogliono accompagnarci in questa avventura. E voglio annunciare due novità: la prima che entrerà in società la figura del tesoriere, che sarà un commercialista di Vittoria, a cui affideremo il nostro budget. A fine anno pubblicheremo il bilancio sociale del Vittoria Calcio, in modo che tutti possono conoscere nero su bianco le entrate e le uscite della società. Questo è un segnale di trasparenza nei confronti della società. E poi la seconda novità riguarda una linea di merchandising del Vittoria Calcio, in modo che tutti possono contribuire alla causa Biancorossa anche con poco. Sono le gocce che formano l’oceano.” Il Direttore Generale Salvo Barravecchia:”La passione è tanta e la città si merita il meglio. Noi stiamo cercando di fare il possibile, creando una squadra che dia risalto ai giocatori del nostro territorio. Insieme al

mister stiamo aggiungendo i vari tasselli che mancano per rendere la squadra competitva.” Il Team Manager Stefano Frasca:” Coltivare le ambizioni dei giovani calciatori è un atto importante per una società che vuole avere un progetto serio e duraturo. Abbiamo ragazzi 2002, 2003, 2004 che danno se stessi per migliorarsi e crescere insieme a noi. Un progetto giovani che da ambizione alla squadra.” Mister Giuseppe Fernandez:” Sono davvero emozionato, quando mi è stato affidato questo compito sono rimasto sorpreso, perché tra tanti allenatori, la società ha scelto me. Io cercherò di dare il meglio, puntando sempre in alto. Noi giochiamo per vincere. Non mi piace dire “giocare per salvarci”. Noi vogliamo vincere. Inoltre sono soddisfatto dei miei ragazzi. Con volontà ed impegno siamo riusciti ad avere ottimi risultati, anche da parte dei più giovani.” Durante la conferenza stampa è stato presentato il nuovo acquisto Alessandro Pirrotta, classe ’93, attaccante di Palermo. Dopo le esperienze in Eccellenza con la Palmese, Gioiese (Eccellenza e Serie D), Interpiana (Serie D), San G.Gemini (Eccellenza), Mussomeli (Eccellenza), Riviera Marmi ( Eccellenza), Canicattì (Promozione-campionato vinto e capocannoniere), Cus Palermo (Eccellenza), approda al Vittoria Calcio, con tante aspettative per le prossime partite.

Domenica 6 settembre, alle ore 15.30, allo Stadio Comunale “Gianni Cosimo” si svolgerà il match contro il Frigintini, match valido come Andata di Coppa Italia. La partita sarà a porte chiuse, dunque l’ingresso sarà riservato solo agli atleti, addetti ai lavori, effettuando l’iter predisposto in base alle norme anti-contagio.

