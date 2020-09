Un bracciante agricolo di 40 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione a Chiaramonte Gulfi. L’uomo stava bene e non accusava malesseri. L’allarme è arrivato dai familiari dato che non avevano sue notizie nonostante avessero tentato di contattarlo diverse. L’uomo abitava da solo. Sono in corso le indagini per fare luce sulla vicenda.

Salva