L’italo argentino Stancanelli nuovo arrivo in casa Modica calcio

Altro arrivo in casa Modica Calcio. I dirigenti vogliono completare la rosa a disposizione del tecnico Orazio Trombatore prima dell’inizio del campionato e stanno lavorando costantemente per cercare di accontentare l’ex allenatore del Città di Rosolini.

Dopo l’accordo con il fantasista Giuseppe Sciliberto, nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata anche la firma per del centrocampista italo argentino Franco Stancanelli che aggregato alla compagine rossoblù da qualche settimana è ora ufficialmente un nuovo “Tigrotto” su cui Trombatore potrà puntare. Dotato fisicamente, Stancanelli in Italia ha vestito la maglia del Ragusa, poi dopo lo stop ai campionati ha fatto rientro a casa.

“Siamo un bel gruppo – sono le prime parole da giocatore del Modica di Franco Stancanelli – che abbiamo la possibilità di lavorare con uno staff tecnico preparatissimo e con una dirigenza seria che sta cercando in tutti i modi di non farci mancare nulla. Abbiamo fatto una buona preparazione – continua – per prepararci nel migliore dei modi campionato e coppa Italia. Da parte mia – conclude – posso assicurare sempre il massimo impegno perchè sono sono venuto a Modica per cercare di dare il mio contributo per portare i colori di questa bellissima città il più in alto possibile”.

Con Franco Stancanelli, il mercato dei rossoblù non è ancora concluso. Mancano ancora un paio di elementi con i quali si sta trattando e si pensa di chiudere nei primi giorni della prossima settimana. Probabile l’ingaggio di qualche altro atleta in quota under che servirà per rafforzare anche il reparto dei più “piccoli”. “Stancanelli – dichiara il presidente Michele Zocco – è un ragazzo che sin dal primo giorno che è venuto ad allenarsi con noi ha dimostrato di volere indossare questa maglia. Siamo contenti di averlo con noi perchè siamo convinti che può essere utile alla nostra causa. Siamo certi -conclude – che si farà trovare pronto ogni qualvolta che il mister riterrà opportuno mandarlo in campo”.

