Giovani ciclisti della Multicar Amarù di scena a Palermo e Vittoria

Si torna di nuovo a correre. E anche domenica saranno due le località che interesseranno l’attività dell’Asd Multicar Amarù che continua a pedalare lungo le strade di mezza Sicilia per portare a casa risultati degni di nota. In particolare, il sodalizio ipparino sarà di scena a Palermo con una gara a circuito che vedrà ai nastri di partenza gli Esordienti, gli Allievi e il gruppo juniores. Un altro banco di prova non da poco visto e considerato che arriveranno i migliori talenti provenienti da tutta l’isola, e anche oltre, e quindi per cercare un piazzamento degno di nota occorrerà gettare il cuore oltre l’ostacolo. Per quanto riguarda l’altro impegno, invece, sempre domenica, la categoria Giovanissimi sarà in azione, per così dire, in casa in quanto la competizione è in programma a Vittoria, su un tracciato conosciuto, e quindi, a maggior ragione, i piccoli dell’Asd Multicar Amarù cercheranno di fare valere la loro forza. “Altri due appuntamenti meritevoli della massima attenzione – commenta il presidente Carmelo Cilia – in cui dovremo mettere in evidenza il peso della nostra preparazione atletica, di tutto il lavoro fatto durante il lockdown. Sono convinto che arriveranno risultati importanti”.

