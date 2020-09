Covid. Nuovo decesso al Paternò Arezzo. Muore 57enne vittoriese

Ancora un decesso per Covid in provincia di Ragusa. E’ deceduto nella giornata di oggi un 57 enne di Vittoria che si trovava ricoverato presso l’Ospedale Maria Paternò Arezzo, dove era piantonato in terapia intensiva. L’uomo era già vittima di altre patologie. Erano passate poche ore dal precedente decesso della donna di 78 anni, positiva al Covid19, morta nell’ospedale di Catania. La degente come si ricorderà, dopo essere risultata positiva al tampone, è stata ricoverata prima al Maggiore di Modica, poi trasferita al “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa e infine al San Marco di Catania, dove, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni, è morta due giorni fa.

Salva