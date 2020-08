Monterosso Almo, iniziano festeggiamenti per S.Giovanni

Il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone annunceranno, oggi, giovedì 27 agosto, a Monterosso Almo, l’inizio dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono e protettore del centro montano. Il solenne novenario, che prende invece il via domani, venerdì 28agosto, e che proseguirà sino al 5 settembre, caratterizzerà le fasi di avvicinamento alla giornata clou delle celebrazioni, quella di domenica 6 settembre. Durante il novenario, tutti i giorni, alle 19,30 ci sarà la recita del Rosario e la coroncina mentre alle 20 è in programma la santa messa. Quella di quest’anno, però, sarà una festa differente dal solito, nello specifico non ci sarà alcuna processione o momento esterno, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. In particolare, oggi, alle 19, è in programma la discesa del simulacro che sarà effettuata a porte chiuse e trasmessain diretta Facebook sulla pagina “Parrocchia San Giovanni Battista Monterosso Almo”. Domani, invece, giornata vocazionale, la santa messa delle 20 sarà presieduta da don Gianni Mezzasalma. Sabato, 29 agosto, si celebra la solennità del martirio di San Giovanni Battista. E, in particolare, alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica così come alle 20. In quest’ultimo caso sarà presieduta da don Franco Ottone. “Più che mai in quest’anno così difficile – è scritto nel messaggio del parroco, l’arciprete don Giuseppe Antoci, rivolto ai devoti e ai fedeli – ci stringiamo attorno al nostro Patrono per implorare la sua protezione sulla nostra comunità. Possa la sua potente intercessione proteggerci da ogni pericolo e liberarci da ogni preoccupazione per camminare sereni nella via del Signore”. Durante le giornate dei festeggiamenti, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale sul territorio comunale, effettuerà un’azione di pulizia straordinaria e di igienizzazione, quanto mai opportuna in questo periodo,per far sì che i siti attigui alla chiesa in cui si svolgeranno le celebrazioni possano presentarsi in maniera più decorosa del solito.

