Cambia il tragitto delle navette di collegamento con Ragusa Ibla

Migliora il servizio di bus navetta gratuito per Ragusa Ibla. A renderlo noto è il vice sindaco con delega ai trasporti sostenibili Giovanna Licitra che dichiara:

“Come avevamo anticipato, cambia il tragitto delle navette gratuite da e per Ragusa Ibla, per le quali anche quest’anno stiamo ricevendo ottimi riscontri. A partire da domani, venerdì 28 agosto, infatti, i minibus risaliranno da Corso Italia, effettueranno una fermata in Piazza San Giovanni ed attraverseranno via Roma, con fermata nei pressi del Caffè Mediterraneo.

Invariate le frequenze e gli orari, così come resteranno attive le due fermate di Piazza del Popolo e del Giardino Ibleo. Così facendo, il servizio legherà ancora meglio i due centri storici della nostra città, agevolando la mobilità dei ragusani e favorendo la fruizione turistica di entrambe le aree”.

