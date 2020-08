Modica, investe ciclista e fugge. Lo sfogo della vittima

Investe un ciclista e fugge senza soccorrerlo. E’ stato il conducente di una Fiat Panda, grigio metallizzata, vecchio tipo, il protagonista della vicenda che ha mandato in ospedale un ciclista modicano che, insieme ad un collega, stava percorrendo la provinciale Modica-Pozzallo. Tutto è accaduto sette giorni fa, nei pressi di Contrada Aguglie. La vittima, Giovanni Mallia, a distanza di una settimana, ancora ricoverato all’Ospedale Maggiore, racconta la vicenda. “Prima del Foro Boario, un signore in Panda grigio metallizzata, effettua una serie di sorpassi, compreso un camion. Non si accorge di noi due in fila indiana. Il mio amico grida per fargli prestare attenzione, l’automobilista lo scansa per fortuna. Investe, invece, me e fugge. Non si fermano nemmeno le macchine davanti. Oggi mi ritrovo in ospedale: ringrazio il Signore perché è stata una caduta rovinosa con traumi cervicale, alla spalla e al volto. Ho perduto i sensi, infatti non ricordo nulla, se non il risveglio in ospedale con punti di sutura, tre Tac, una risonanza magnetica, due visite dall’otorino per la sistemazione del setto nasale, visita ortopedia e fisiatra”.

