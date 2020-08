Morte di Evan. La nonna presenta querela

Una denuncia contro ignoti è stata presentata al Commissariato di Polizia di Modica dalla nonna paterna del piccolo Evan Lo Piccolo, 21 mesi, di Rosolini, arrivato privo di vita all’Ospedale Maggiore di Modica. Elisa Congiu, assistita dall’avvocato Nino Savarino, accusa i servizi sociali e i ritardi negli interventi. Ci sono una serie di elementi che hanno portato alla querela. In particolare la segnalazione sarebbe scattata dopo il terzo ricovero del bambino in ospedale. In atto sono in carcere la mamma Letizia Sparola e il suo convivente Salvatore Blanco. I loro difensori stanno valutando per il ricorso al riesame.

