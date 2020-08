“Si spera che le vacanze siano finite per gli assessori della giunta Cassì e venga posta attenzione su tante

piccole mancanze, sintomo precipuo di incuria. Ai cittadini non interessano polemiche e atteggiamenti

offensivi della claque del primo cittadino, ma solo risposte concrete ai rilievi sollevati”

È la riflessione emersa dall’ultima riunione del Direttivo di Territorio di Ragusa, allargato alla componente di

Marina di Ragusa, che ha esaminato le diverse segnalazioni di cittadini che sollecitano interventi attesi da

troppo tempo.

In qualche caso non si tratta di problemi gravi, ma solo di sintomi di una amministrazione che, in molti

settori, non mostra padronanza delle problematiche da affrontare.

Si va dallo spettacolo indecente, in piena stagione, di scoli di acque bianche, stagnanti, nella centralissima

spiaggia di piazza Malta, alla sempre carente organizzazione della cura del verde pubblico in zone centrali

della città, come la via Roma.

Sono segnalazioni alle quali non sappiamo dare risposte, le stesse che aspetteremmo dagli amministratori

evidentemente troppo distratti o, peggio, ancora in vacanza.

Ma i rilievi dei cittadini non finiscono qui, i lavori per la rotatoria di ingresso all’ospedale e al pronto

soccorso di Ragusa vanno a rilento: un enorme cantiere, che doveva essere chiuso per il 21 agosto, mostra

uno stato che fa prevedere che i lavori non saranno consegnati nemmeno per l’8 settembre, termine

indicato nell’ordinanza per la viabilità in zona, situazione determinata anche dall’inconcepibile periodo di

ferie del cantiere.

Puntualmente, si ripresentano condizioni indecenti con erbacce e sterpaglie alte al viale delle Americhe che

è, ormai, la cartina al tornasole dell’incapacità dell’assessorato competente a gestire un settore che attiene

al decoro cittadino.

Il campo sportivo di Marina di Ragusa è oggetto di lavori infiniti ma l’impianto resta inagibile e vuoto: si

annunciano lavori di manutenzione straordinaria, che si aggiungeranno ai lavori intrapresi dalla precedente

amministrazione, con un terreno di gioco che deve essere interamente rifatto: ma di cosa si occupano i vari comitati e le consulte di Marina di Ragusa, più o meno ufficiali ?

Anche gli uffici mostrano limiti ragguardevoli, persistono notevoli problemi di aggiudicazione per

l’affidamento del servizio idrico, con notevoli conseguenze per 25 operai che sono a spasso da un mese.

L’ultima chicca, trapelata dagli uffici della Polizia Municipale, il tragitto delle navette per ibla che dovrebbe

passare da via Roma, una scelta assolutamente discutibile, assurda, che sarà foriera, se attuata, di

polemiche infinite.

“Sarebbe d’uopo – conclude il segretario cittadino di Territorio, Michele Tasca – che si mettesse mano a

queste criticità, in fondo anche piccole, per affrontare le problematiche importanti che l’amministrazione si

troverà a risolvere, senza possibilità di sbagliare, al ritorno definitivo in città : la riapertura delle scuole in

sicurezza, il trasporto scolastico, il sostegno allo sviluppo economico in vista di una probabile crisi

economico sociale autunnale, la rinascita del centro storico che deve abbandonare proclami, progetti,

utopie e scelte cervellotiche, per lasciare il posto a iniziative concrete nell’interesse della città e dei

cittadini”

