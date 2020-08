I dissuasori di velocità in viale della Pace a Cava d’Aliga

Viale della Pace a Cava d’Aliga deve essere percorso a bassa velocità. E gli automobilisti in transito dovranno rispettarlo se non vogliono incorrere in multe salate.

Sono stati posizionati stamani, lungo l’arteria viaria che taglia in due la borgata rivierasca di Scicli i dissuasori “Velo Ok” arancioni in entrambi i sensi di marcia. A debita distanza dagli stessi sono stati posti i cartelli che avvisano gli automobilisti e i motociclisti in transito della presenza dei dissuasori.

La giunta Giannone lavora a rendere più sicure alcune arterie viarie ad alta densità di traffico e dalla significativa pericolosità, dando seguito al Piano per la sicurezza redatto dalla Polizia Locale. Già in passato sono stati effettuati servizi autovelox ad hoc in viale della Pace per indurre gli automobilisti a rallentare, dato che il viale attraversa per lungo l’intera borgata e il suo spazio urbano. Lo scorso anno è stata collocata la nuova segnaletica orizzontale e verticale, i semafori lampeggianti che invitano a rallentare, e le bande sonore che costringono l’automobilista in transito a pigiare il pedale del freno. Oggi il posizionamento dei “Velo Ok” che costringeranno tutti ad attenersi al limite di velocità, a pena del ritiro punti della patente sino anche alla sua sospensione.

Salva