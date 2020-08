Santa Croce Camerina. Arriva la nuova Giunta a Palazzo di Città

Dopo qualche giorno di consultazioni con le varie forze politiche presenti in Consiglio Comunale, il Sindaco ha ricomposto la nuova Giunta. Sostanzialmente non c’è stata una rivoluzione, ma solo una sostituzione che interessa l’ex Vicesindaco Filippo Frasca. Stessi assessori, dunque, della precedente Giunta, con l’ingresso di Giovanni Zocco che sostituisce Frasca. Sostanziali variazioni invece per le deleghe assessoriali:

– Giulia Santodonato che sarà il nuovo Vicesindaco avrà la delega a: Rapporti con il Consiglio Comunale, Politiche immigrazione

– Giovanni Zocco prenderà le stesse deleghe che aveva Frasca con l’aggiunta del Decoro urbano

Il resto della Giunta è stata riconfermata con le stesse deleghe.

“Si va avanti con rinnovato entusiasmo, con un dei programmi certi, con progetti importanti – commenta a caldo il primo cittadino Giovanni Barone.” “Ci prepariamo alla nuova stagione con la riapertura delle scuole e quindi un periodo di lavoro. Sono molto fiducioso della nuova squadra assessoriale. Hanno, tutti, espresso l’intenzione di dare il massimo ognuno per le proprie competenze per il bene comune.” “Voglio ringraziare tutti i gruppi consiliari con cui ho avuto modo di interloquire ed avviare la nuova impronta di Governo cittadino. Tra questi anche la consigliera Chiara Zago (Diventerà Bellissima) che ha colto la possibilità di dialogare. Ringrazio anche chi ha declinato l’invito al dialogo politico.

