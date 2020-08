Modica. Anche a Ferragosto non si fermano i lavori pubblici

Nonostante il periodo ferragostano continuano senza sosta i lavori pubblici a Modica. Nei giorni scorsi si è conclusa l’operazione di posa del nuovo manto stradale nelle vie Trani e Trapani Rocciola nel quartiere Sorda.

In precedenza era toccato al piazzale Azasi e alla traversa di Via Resistenza Partigiana che collega alla via Aldo Moro. La prossima settimana i lavori proseguiranno in Corso Garibaldi.

A tal proposito si raccomanda ai residenti e cittadini di rispettare i segnali di divieto di sosta per poter consentire agli operai di poter lavorare senza problemi.

“Volevamo complimentarci con gli operai – commentano il Sindaco e l’Assessore alle Manutenzioni Belluardo – perché hanno lavorato sfidando temperature proibitive anche alle 3 del pomeriggio pur di rispettare i tempi di consegna. Il risultato è molto soddisfacente. Come annunciato nelle scorse settimane, questi lavori fanno parte di un ampio progetto di rifacimento del patrimonio viario di Modica che nei prossimi giorni cambierà quartiere spostandosi nel centro storico e precisamente in Corso Garibaldi. Ringraziamo fin da ora i residenti per la collaborazione che vorranno prestare in modo da svolgere tutte le operazioni nel minor tempo possibile”.

