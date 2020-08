Il Sottosegretario Manlio Di Stefano in visita privata a Modica

Il Sottosegretario di Stato al Ministero per gli Affari Esteri Manlio Di Stefano è stato in visita privata nell’area iblea per alcuni giorni di vacanza, in compagnia della moglie Claudia.

È stata l’occasione per visitare alcune eccellenze del territorio a cominciare dal Ragusano Dop, per il quale ha visitato, giovedì, il centro di stagionatura della Soc. Cooperativa Agricola Progetto Natura, accolto dal Presidente Giovanni Campo, dal Direttore Salvatore Cascone, dal Responsabile PR e MK Giorgio Ragusa , dalla Responsabile Qualità Viviana Brugaletta e dalla Responsabile Amministrazione Salvina Iacono. Illustrato il modello della filiera di progetto Natura e i dati relativi alla commercializzazione di circa 46 milioni di litri di latte di cui circa 1miline e 500 mila impiegati per la produzione di Ragusano Dop . Al rappresentante di governo è stata sottoposta la problematica connessa al sostegno dei produttori del latte destinato alla produzione della DOP, auspicando un intervento del governo mediante la erogazione di un contributo ministeriale a favore dei produttori di latte destinato alle produzioni Dop.

( Nella foto l’On. Di Stefano e la signora Claudia, nel centro di stagionatura)

La giornata di sabato, dedicata a Modica e al suo cioccolato Igp, è iniziata con una visita alla città con la autorevole guida dell’assessore al Turismo Maria Monisteri, cui ha fatto seguito la visita al Palazzo della Cultura per la visita al Museo archeologico, l’archivio Quasimodo e la suggestiva stanza della poesia per ascoltare dalla voce del Nobel le sue più note poesie. Presente il Sindaco Ignazio Abbate e l’assessore Giorgio Linguanti l’On. Di Stefano ha visitato il Museo del cioccolato. Accolto dal Direttore del Consorzio Nino Scivoletto , ha potuto conoscere la storia del cioccolato di Modica , attraverso l’attento esame della documentazione archivistica, frutto della ricerca coordinata da Grazia Dormiente presso l’Archivio di Stato di Ragusa Sezione di Modica. Il direttore Scivoletto ha inoltre illustrato il percorso che ha consentito al Consorzio di ottenere il riconoscimento della IGP, nonché il traguardo del passaporto digitale grazie alla collauda collaborazione con il Poligrafico e Zecca dello Stato, Csqa, Cna e Qualivita. Presente il giovane maestro Daniele Giurdanella, il Sottosegretario Di Stefano, ha potuto assistere alla produzione del cioccolato di Modica con la tecnica a bagnomaria. La conseguente degustazione ha concluso la visita dell’On Di Stefano che ha assicurato tutto il sostegno, per la partecipazione a Expo Dubai 2021, nonché per favorire l’internazionalizzazione del cioccolato di Modica Igp, anche attraverso la partecipazione del cioccolato di Modica alle master class organizzate dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con l’ICE , l’Assocamerestero e, per quella prevista il prossimo 15 settembre, con la Italian Chamber of Commerce Chicago | Midwest . Ha presenziato alla visita l’Arch. Alessandro Ferrara.

( Nella foto da sx Maria Monisteri, Ignazio Abbate, Manlio Di Stefano, Nino Scivoletto, Giorgio Linguanti)

Nel pomeriggio di sabato il sottosegretario, accompagnato dal Sindaco Abbate e dal sommelier Giorgio Solarino ha visitato la Cantina Giasira; la gradevole e riservata visita ha interessato tutta la tenuta per conoscere i vitigni coltivati, la cantina, la barricaia, e curiosità di spicco le pupitre dove una edizione speciale magnum di SIC Giasira, metodo classico brut rosato di nerello mascalese, riposava.

Eccelsa la collezione dei vini degustati proposta da Teresa Gasbarro.

Il Sindaco Abbate ha invitato il Sottosegretario in visita ufficiale a Modica nel prossimo autunno per presentare a tutte le imprese il Patto per l’ Export presentato dal MAECI lo scorso mese di giugno.

