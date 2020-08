Tayaranjet non atterrerà da settembre a Comiso

Per mancanza di passeggeri la compagnia bulgara Tayaranjet da settembre non atterrerà più all’aeroporto di Comiso. L’ultimo volo per Bologna è in programma il 29 agosto. Meno di un mese è durata la permanenza della compagnia nello scalo ragusano: dal primo agosto, con una pausa a cavallo di ferragosto.

Tayaranjet aveva avviato dei voli bi-settimanali. Restano invece confermati i voli da Catania per Bologna (giornaliero) e da Palermo per Bologna (cinque volte la settimana).

Tayaranjet, però, non abbandona del tutto Comiso. Probabilmente dall’1 novembre, ci sarà una nuova rotta internazionale per il Nord Africa.

