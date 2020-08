Marina di Modica. Ritrovato uovo di squalo

Un uovo presumibilmente di squalo è stato ritrovato questo pomeriggio nella spiaggia di Marina di Modica da Mattia, un piccolo bagnante che ha riconosciuto subito quello che tecnicamente viene chiamato “borsellino della sirena”.

L’altra ipotesi è che si tratti di uovo di razza, anche se è molto complicato trovare le differenze tra le due specie, essendo entrambe elasmobranchi. La dimensione di queste sacche può variare da 5 centimetri a circa 10. Sulla parte terminale della sacca sono presenti dei filamenti, solitamente quattro, che servono ad ancorare la sacca agli scogli. I colori delle sacche variano di specie in specie, da bianco-giallo traslucido a nero. Di rado può succedere che il borsellino si stacchi dalla roccia e finisca sulla riva, come in questo caso. Se si tratta di squalo parliamo della specie generalmente conosciuta come Squali Gatto, comunemente chiamati gattuccio. Sono squaletti inoffensivi che a stento raggiungono il metro di lunghezza e si nutrono di invertebrati e piccoli pesci. Il piccolo Mattia dopo aver mostrato agli altri il ritrovamento lo ha ributtato in acqua.

