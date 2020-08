Il Modica calcio ha concluso la seconda settimana di fatiche

Il Modica Calcio di Orazio Trombatore, ieri al “Vincenzo Barone” ha concluso la seconda settimana di preparazione in vista del via ufficiale della stagione previsto salvo imprevisti per il 6 settembre con la gara di andata del primo turno di Coppa Italia. Martedì il comitato siculo della LND, dovrebbe diramare i gironi del campionato di Promozione e gli accoppiamenti di coppa.

Trombatore, ieri dopo la seduta di allenamento ha concesso due giorni di riposo ai suoi atleti che si ritroveranno sempre al “Barone” lunedì pomeriggio per riprendere a “sudare” alzando i giri del motore per mettere minutaggio alle gambe.

Nel frattempo la dirigenza si sta muovendo con molta cautela sul mercato per sopperire al dietro front di alcuni calciatori che dopo aver trovato l’accordo hanno rinunciato a vestire il rossoblù della Contea.

E a tal proposito il presidente Michele Zocco vuole fare chiarezza riguardo a quello che è realmente successo nei giorni scorsi e sulle galoppanti fantasie create a doc da personaggi che hanno come unico interesse danneggiare la città di Modica e il Modica Calcio.

“Noi come società – spiega il presidente Michele Zocco – nella seconda decade del mese di luglio avevamo chiuso l’accordo con quattro calciatori che visto il loro spessore tecnico e di esperienza dovevano farci fare il salto di qualità nel campionato che vogliamo disputare e lo avevamo fatto in netto anticipo rispetto ai tempi calcistici. Purtroppo, fatta eccezione per Peppe Aglianò al quale vanno i nostri più sinceri auguri – continua il massimo esponente rossoblu – gli altri tre che abbiamo tesserato senza nessun segnale e tanto meno senza nessun preavviso e senza l’onestà intellettuale che fa di un giocatore seppur dilettante un professionista non hanno avuto il coraggio di dirci apertamente di aver cambiato idea. Noi – incalza – abbiamo appreso attraverso foto pubblicate sui social che si stanno allenando (senza fra l’altro poterlo fare) con altre società. Ci tengo inoltre a precisare che con tutti non c’era soltanto l’accordo verbale,ma anche la firma e con qualcuno anche dell’altro. Tuttavia, non ci siamo persi d’animo e stiamo continuando a lavorare per il bene del Modica Calcio certi di presentarci ai nastri di partenza con un gruppo di calciatori di primo livello che siano soprattutto uomini capaci di difendere i colori rossoblu. La seconda cosa che mi preme chiarire – incalza Michele Zocco – e che non c’è cosa peggiore che parlare male del Modica Calcio senza alcun motivo. Oggi la cosa che mi fa più male,ma fa male a tutta la dirigenza, è il fatto di dover difendere l’immagine del Modica Calcio d chi insinua giornalmente e continuamente falsità. Per costruire un Modica forte – conclude il presidente del Modica Calcio – bisogna che ci si avvicini al Modica Calcio alla società e a chi giornalmente si spende per cercare di portare avanti questo progetto. Abbiamo bisogno di tutti, ora è il momento di salire sul carro e non a cose fatte”.

