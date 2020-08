Scicli, vasto incendio in Contrada Cozzo Pilato

Un incendio di grosse dimensioni si è sviluppato intorno alle 14 circa in Contrada Cozzo Pilato a Scicli. Il sinistro è stato provvidenzialmente segnalata dalla postazione di controllo e avvistamento incendi della torretta di Mangiagesso al COP di Ragusa che, a sua volta ha immediatamente provveduto a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e della squadra ‘SAB’ di Scicli. Il fuoco ha interessato terreni privati, un casolare abbandonato ed un deposito di travi in legno. Subito dopo giunti sul luogo del rogo la Squadra antincendio di Scicli, guidata dal preposto Giovanni Liuzzo, ha subito attivato mezzi e uomini per reprimere e circoscrivere l’incendio che minacciava le abitazioni private, l’immobile della ditta “Nicoscia Marmi” e l’area impervia interessata dalla cava. L’intervento del personale antincendio della Forestale si è rivelato provvidenziale sia per la tempestività di pronto intervento, sia per le operazioni di bonifica. Ancora una volta il grande lavoro di complementarietà e collaborazione svolto in sinergia tra Vigili del fuoco e Forestale è risultato estremamente efficace.

[Guglielmo Scimonello]

