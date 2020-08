Idea Liberale chiede implementazione CCN di Vittoria

“L’attenzione supplementare che è necessario rivolgere al centro commerciale naturale della nostra città ci deve spingere a valutare con la massima attenzione tutta una serie di scelte da compiere per favorire questo processo innescatosi in maniera spontanea e che, però, adesso è diventato importante e che, per questo stesso motivo, va governato per favorire ulteriori occasioni di crescita del comparto”. E’ il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, a sostenerlo facendo riferimento a una realtà della città di Vittoria in grande fase di sviluppo. “Il centro commerciale naturale – continua Scuderi – può rappresentare la chiave di volta di un percorso destinato a mettere in evidenza, ancora di più, quella capacità insita nell’imprenditorialità vittoriese di emergere e di fare bene. Accanto a ciò, però, deve essere sviluppato un percorso specifico che, prima di ogni altra cosa, tenga in evidenza la necessità di garantire un decoro sopra le righe ai flussi di visitatori che sceglieranno la nostra città per lo shopping e per trascorrere in maniera spensierata le proprie serate. E’ necessaria una rivoluzione copernicana che siamo certi Salvo Sallemi sarà in grado di interpretare nella maniera migliore, fornendo quegli stimoli amministrativi che, in casi del genere, si rendono necessari. Noi, dal canto nostro, siamo pronti a fornire una serie di proposte che, integrate anche con le idee e i suggerimenti degli operatori del settore, ci garantiranno quell’evoluzione che, secondo Idea Liberale, è necessario per puntare in alto”.

Salva