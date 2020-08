M5S Ragusa su divieto di balneazione “Spiaggia degli americani”

Il Comune di Ragusa ha disposto, con una apposita ordinanza, il divieto di balneazione nella cosiddetta “Spiaggia degli americani”. Si sarebbe registrato, infatti, lo sforamento di alcuni parametri dai limiti di legge delle acque antistanti il tratto di costa in questione.

Il gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle, nel richiedere al sindaco di attivarsi urgentemente per risalire immediatamente alle cause dell’inquinamento e concordare con le altre autorità competenti le azioni necessarie per porre rimedio al problema nel più breve tempo possibile, sollecita una convocazione urgente della conferenza dei capigruppo affinché lo stesso primo cittadino possa riferire in maniera approfondita sull’accaduto.

“Chiediamo che l’amministrazione comunale fornisca informazioni ufficiali e dettagliate sulla situazione all’organismo consiliare – sottolineano i consiglieri pentastellati – e che, contemporaneamente, si abbia contezza sui tempi della risoluzione del pesante problema che, naturalmente, auspichiamo possa essere sanato al più presto. Vorremmo, insomma, conoscere le effettive problematiche che hanno determinato la genesi di questa decisione. E poi, siccome il mare non ha barriere, e alla luce del fatto che ci troviamo nel pieno della stagione balneare, sarebbe opportuno conoscere nel dettaglio quali sono le condizioni non solo delle acque antistanti quel tratto di litorale ma anche di tutto il resto della costa che riguarda il nostro territorio comunale. Riteniamo sia opportuno che sulla vicenda siano acquisiti quanti più elementi è possibile per avere chiaro il quadro della situazione”.

