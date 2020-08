Ragusa calcio ingaggia il terzino classe 2002 Samuele Distefano

Ancora un tassello per la batteria dei più giovani in casa dell’Asd Ragusa Calcio 1949. Raggiunto l’accordo con il 2002 Samuele Distefano, terzino proveniente dal Santa Croce ma ragusano purosangue. Un atleta che vuole migliorare ancora di più la propria esperienza nel campionato di Eccellenza e avrà la possibilità di farlo con la maglia della sua città. “Per me – sottolinea Samuele Distefano – una bellissima occasione oltre che una grande soddisfazione. Dovrò impegnarmi il doppio, anzi il triplo, per riuscire a centrare gli obiettivi che mi sono prefissato personalmente oltre a quelli che la società intende raggiungere. Ringrazio il diesse Carmelo Bonarrigo e il tecnico Filippo Raciti per avermi dato questa occasione. Sono certo che sarà una stagione molto impegnativa ma allo stesso tempo parecchio gratificante”. Intanto l’amministratore delegato Vincenzo Appiano chiarisce che “la squadra non è proprio completa, ci saranno un altro paio di innesti, però ci siamo quasi. Le amichevoli in programma nei prossimi giorni ci aiuteranno a comprendere il reale valore di questo organico e, quindi, ci muoveremo di conseguenza. Una cosa è certa. E cioè il grande entusiasmo, per certi versi inaspettato ma assolutamente gratificante, che si registra attorno al nuovo progetto del Ragusa. Tutto ciò ci lascia ben sperare per il prossimo futuro”.

Salva