La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata in visita a Modica in compagnia del marito. In giro per la città, qualche notte fa è stata notata mentre faceva la fila, poco dopo la mezzanotte nell’Antica Dolceria Bonajuto di Corso Umberto per acquistare la cioccolata. Pochi se ne sono accorti visto che il capo dell’amministrazione comunale capitolina indossava rigorosamente la mascherina. La Raggi era in vacanza.

Salva