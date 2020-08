Giorgio Scavino nuovo responsabile marketing dell’Egea PVT Modica

A mercato chiuso, l’Egea Pro Volley Team Modica continua a lavorare sul perfezionamento del suo organico, mettendo a segno un altro punto decisivo, stavolta rafforzando le file dei consulenti esperti del settore pallavolistico.

Sarà Giorgio Scavino il nuovo responsabile marketing e relazioni esterne della società modicana.

Scavino, il cui nome è noto nel settore per il suo decennale impegno in ambito sportivo, si occuperà dunque delle operazioni di marketing e dell’organizzazione di eventi per la PVT Modica, che con questo ulteriore “ingaggio” dimostra ancora una volta di puntare sulla cooperazione e sul lavoro di squadra con la manifesta volontà di accrescere l’interesse degli spettatori modicani e non solo nei confronti di uno degli sport più seguiti in Italia, che tuttavia ha ancora bisogno di essere attenzionato per ottenere la visibilità che merita anche sul territorio. E per riuscire nell’intento l’Egea PVT Modica si affida alle sapienti mani di un professionista, così come rivelano le parole del presidente Bartolo Ferro: “apprezzando da sempre la serietà, la passione, il dinamismo e la competenza di Giorgio Scavino, non posso che essere compiaciuto di accoglierlo nella nostra famiglia”

Quando chiediamo a Giorgio Scavino di raccontarci come è nata l’idea di una collaborazione con la B1 femminile a Modica, ci travolge con le sue dichiarazioni, che non lasciano adito a dubbi sulle motivazioni:

“La pallavolo rappresenta per me non solo una grande passione, ma è anche responsabilità in termini di impegno sociale, umano, sportivo e altresì culturale.

Per questo motivo ho accettato con grande entusiasmo l’incarico, lo stesso entusiasmo con cui gli amici della PVT hanno formulato una proposta che non potevo rifiutare.

Ho sempre dedicato il mio tempo alla pallavolo, con cuore e passione …quindi adesso, che di tempo ne ho un po’ di più, mi dedicherò con piacere al progetto di questa storica società sportiva.

Tra l’altro per me non è una novità occuparmi di pallavolo femminile.

Ringrazio pertanto Enzo Garofalo e Bartolo Ferro, nonché gli altri componenti del direttivo e lo staff tecnico per quest’opportunità e….ANDIAMO AVANTI!”

Nell’ottica di cooperazione, gioco di squadra e di crescita l’Egea PVT Modica rende noto l’ingaggio di un nuovo tecnico: si tratta di Giancarlo Fortunato che andrà a completare lo staff tecnico della B1.

