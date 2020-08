RTM, la radio “sostenibile” a Marina di Modica

Un nuovo progetto e un nuovo modo di fare radio, grazie alle nuove tecnologie e in modo tutto Green, grazie alle energie rinnovabili.

Il nuovo progetto di Radio RTM nasce in collaborazione con l’azienda Energetica futura, azienda modicana da tempo impegnata nel territorio ibleo e non solo per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica ecosostenibile.

L’azienda infatti ha messo a disposizione uno dei suoi container green, nella copertura sono rivestiti da dei panelli solari, che permettono alla struttura, che accoglierà un piccolo studio mobile di Radio RTM, di essere totalmente autonomo e funzionante.

Grazie alle nuove tecnologie è possibile fare Radio e tanto altro in modo sostenibile e nell’ottica dell’impatto zero.

Il progetto nasce con l’idea di essere una radio che sostiene l’ambiente, nell’espletamento delle sue attività, e di continuare ad essere radicata nel territorio. Radio RTM ha a cuore l’ambiente, e per questo ha pensato un modo nuovo per poter continuare ad allietare le giornate dei radioascoltatori.

I programmi sono un divenire, infatti con lo studio mobile su Piazza Mediterraneo, sarà possibile andare in diretta live in particolare nel fine settimana, un’occasione per allietare con della buona musica e per far conoscere talenti emergenti, tra cui molti dj modicani.

La Radio RTM attraverso questa iniziativa non ha a cuore solamente il territorio, l’ambiente e il contesto in cui è inserita, ma volge lo sguardo alle future generazioni. La comunicazione via Radio e web è sostenibile e rispetta l’ambiente e permette di raggiungere tutti in modo semplice e diretto. L’iniziativa estiva è il punto di inizio di diversi progetti green che la radio spera di poter intraprendere nell’immediato futuro.

