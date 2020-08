Sospesa l’attività al centro compostaggio Cava dei Modicani.

Il Centro di compostaggio REM di Cava dei Modicani di Ragusa ha sospeso l’attività di raccolta. Per tale ragione l’assessorato all’Ecologia informa che non sarà effettuato il ritiro del rifiuto dell’umido sino a quando la situazione non si normalizzerà. Si invita l’utenza a non confluire tale tipo di rifiuto negli appositi contenitori. Appena il servizio al centro di compostaggio sarà riattivato la cittadinanza verrà prontamente informata tramite un comunicato stampa.

