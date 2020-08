Al Memorial “Cannarella” buoni risultati per la Multicar Amarù

Risultati sempre più convincenti per l’Asd Multicar Amarù che, dopo il riavvio dell’attività, sta facendo registrare importanti passi in avanti grazie alla forma e alla determinazione dei propri corridori che non hanno perso un solo istante, dopo che è stato possibile farlo, a partire dalla fine del lockdown, per cercare di acquisire la migliore condizione fisica. E così, la settimana scorsa, al velodromo di Noto, nel corso di una cronometro, sono arrivati risultati che attestano il buon lavoro svolto finora dal sodalizio presieduto da Carmelo Cilia. In particolare, nella categoria g4, Gabriel Minardi è arrivato al secondo posto, nella g5 Sara Caruso ha conquistato il successo così come Salvatore Caruso per quanto riguarda il genere maschile mentre, nella stessa categoria, Simone La Rocca è arrivato secondo e Giuseppe Papa quinto. Nella g4, poi, da sottolineare il quinto posto di Emanuele Cataudella. Tra gli Esordienti, quinto classificato nella gara individuale a punti Nicolò Stisi mentre Sebastiano Belfiore è arrivato secondo nella specialità inseguimento juniores. Buone le risposte arrivate anche in occasione della 18esima edizione del memorial Giovanni Cannarella disputatosi sabato, con la crono, e domenica scorsi a Monterosso Almo. Emanuele Cataudella si è classificato al quarto posto nella categoria Esordienti con riferimento alla cronoscalata mentre Stisi è giunto ottavo nella categoria Juniores. Nella gara su strada di domenica, invece, Cataudella ha ottenuto l’ottavo posto tra gli esordienti, Raffaele Tela decimo tra gli Allievi e Nicolò Stisi nono per quanto riguarda il gruppo juniores. “Sono risultati che ci invogliano ad andare avanti – afferma Cilia – e a perseguire gli obiettivi che ci siamo prefissati. Per far sì che possa sempre crescere l’attenzione nei confronti dei nostri ciclisti che mirano a raggiungere livelli sempre più elevati grazie al duro lavoro e agli allenamenti”.

