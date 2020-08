Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica esprime il proprio cordoglio per la tragica, improvvisa e prematura scomparsa di Alberto Vicari. Produttore intraprendente, fondatore della azienda Il Modicano , della quale ne aveva definito in questi termini la mission: “Nasce con l’idea di trasferire nel mondo del cioccolato uno stile di vita caratterizzato dalla cultura del biologico, dalla cura dell’ambiente e della salute. La mission è quella di portare innovazione, creando prodotti di alta qualità, per offrire qualcosa di differente nel panorama dei prodotti di cioccolato”.

Alberto Vicari, il 26 luglio del 2018, nel corso di una lunga intervista al The Chocolate Journal – Online magazine , così aveva risposto alla domanda della giornalista Katharina Kuhlmann , che gli chiedeva quanto importante fosse la Sicilia per il mercato del cioccolato italiano: “ Modica è oggi riconosciuta come uno dei tre “poli” del cioccolato in Italia: Torino per il Nord Italia, Perugia per il centro e Modica per il Sud. Quando dici a qualcuno che abiti a Modica la risposta è sempre la stessa: “Modica … il famoso cioccolato!” Il Consorzio formula le più sentite condoglianze alla compagna, alla figlia e ai famigliari tutti.

