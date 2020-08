Lagalla: in arrivo il bonus per gli studenti fuori sede

Molti giovani studenti aspettano ancora l’erogazione dei contributi per gli affitti destinati a quanti studiano fuori sede. Le somme che dovevano essere stanziate dalla Regione in relazione all’emergenza coronavirus qualche mese fa, pare che dopo diverse sollecitazioni stiano per esssere erogate. A comunicarlo è il consulente alle politiche giovanili del Comune di Modica, Samuele Cannizzaro, che si è personalmente interessato insieme al Sindaco di Modica della vicenda. Infatti, è di qualche ora fa la risposta dell’assessore Roberto Lagalla che rassicura, “il ritardo nell’erogazione del contributo per gli affitti è dovuto a vincoli amministrativi dettati dall’Assessorato all’Economia, che entro e non oltre il mese di agosto le necessarie somme potranno essere trasferite agli ERSU, per i relativi pagamenti ai fuori sede”.

Per quanto riguarda i fondi extraregionali che soggiacciono a precise e vincolanti norme comunitarie, una volta ricevuta la definitiva autorizzazione da parte della commissione UE, le risorse potranno essere rese disponibili.

Salva