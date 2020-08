Cambio di indirizzo scolastico all’Istituto Cataudella di Scicli

Cambio di indirizzo scolastico per uno dei tanti corsi dell’Istituto di Istruzione Secondaria ‘Quintino Cataudella’ di Scicli. Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa con i poteri della Giunta ha deliberato la trasformazione del corso scolastico attualmente attivato di istituto professionale dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale in quello di istituto professionale di Enogastronomia e ospitalità alberghiera. A partire dall’anno scolastico 2021-2022. La proposta è stata avanzata dal consiglio d’istituto del ‘Cataudella’ di Scicli anche alla luce della recente circolare dell’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione che prevede l’attivazione di nuovi indirizzi di studio. La proposta è stata accolta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa perché l’istanza era abbastanza circostanziata considerato che il territorio di Scicli sia per l’effetto Montalbano che per i suoi monumenti barocchi inseriti nella lista Unesco e patrimonio dell’Umanità hanno favorito negli ultimi anni un’attrazione turistica notevole, pertanto, è apparso opportuno favorire una formazione scolastica indirizzata alla creazione di nuove figure professionali inerenti alla gastronomia e all’ospitalità alberghiera.

Il nuovo istituto professionale di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera sarà ospitato presso i locali del plesso dell’Istituto Tecnico Agrario di contrada Bommacchiella ristrutturato di recente con le risorse del Pon Fesr Asse II ed è già dotato di tutte le aule e i laboratori necessari comprese le cucine e gli strumenti di trasformazione dei prodotti agroalimentari per l’avvio e il funzionamento del nuovo indirizzo scolastico in grado tra l’altro di accogliere ben 15 classi.

