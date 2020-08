Il catalogo gioielli 2jewels per le tue idee regalo

2Jewels è un brand che negli ultimi anni sta riscuotendo un grandissimo successo, perché propone un catalogo ricco di idee regalo adatte a qualsiasi occasione. Non a caso, al giorno d’oggi sono moltissimi coloro che scelgono proprio questo marchio per fare un dono speciale. I gioielli 2Jewels sono rigorosamente made in Italy e sono realizzati tutti in acciaio: un materiale moderno e versatile. Se quindi dovete fare un regalo e non sapete come orientarvi, con questo brand potete andare sul sicuro perché è praticamente impossibile non trovare il modello perfetto per qualsiasi occasione.

Curiosi di scoprire il catalogo dei gioielli 2Jewels e le moltissime idee regalo originali di questo brand? Vediamo i modelli più interessanti e consigliati per le occasioni speciali.

Per lei: la collezione Buona Fortuna

Una delle collezioni più amate del brand 2Jewels è Buona Fortuna, perfetta per fare un regalo originale di buon auspicio. Questa linea comprende bracciali e collane in acciaio che presentano una caratteristica comune: dei bellissimi ciondoli in oro a forma di quadrifoglio, che simboleggiano la buona sorte. La collezione Buona Fortuna di 2Jewels è perfetta per chi deve fare un dono ma non conosce bene i gusti della festeggiata, perché questi gioielli hanno un significato simbolico sempre molto apprezzato.

Per lei: la collezione Lettere d’Amore

Un’altra collezione amatissima e perfetta per chi è in cerca di un’idea regalo è Lettere d’Amore, che propone dei meravigliosi girocolli con ciondolo in argento anallergico dal grande effetto. Basta scegliere l’iniziale della festeggiata ed il gioco è fatto: si può donare un gioiello del tutto personalizzato a versatile, che può essere indossato in moltissime situazioni diverse. Con la collezione Lettere d’Amore è difficilissimo sbagliare, quindi se non sapete cosa regalare questi ciondoli potrebbero proprio fare al caso vostro.

Per lui: la collezione Sign me Up

Volete fare un regalo speciale ad un uomo? Spesso è difficile trovare un gioiello che sia apprezzato anche dal genere maschile, ma con la collezione Sign Me Up potete fare una bellissima figura! Questa linea infatti è pensata proprio per l’uomo e contempla dei bracciali in acciaio, Pvd nero e silicone dallo stile sobrio e moderno, perfetti anche per i più giovani. C’è però un dettaglio che rende tutto ancora più speciale: l’iniziale che naturalmente si può sceglierei in modo da fare un dono personalizzato.

Per lui: la collezione Hematite

Anche la collezione Hematite è molto interessante per coloro che devono fare un regalo ad un uomo, perché presenta dei modelli decisamente moderni e versatili, che si possono adattare a qualsiasi tipo di outfit. La particolarità di questi bracciali è che sono in acciaio ed ematite, la collezione contempla vari modelli particolari ed originali ma al tempo stesso dallo stile contemporaneo. Un’idea regalo perfetta sia per un uomo d’affari che per un ragazzo giovane.

Perchè scegliere un gioiello 2Jewels come regalo

Perchè scegliere questo brand per un regalo speciale? Semplice: perché propone collezioni davvero perfette per qualsiasi occasione ed i prezzi sono assolutamente abbordabili. Se si ordinano online tra l’altro costano ancora me

