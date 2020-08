Modica. Palazzo di Giustizia trasformato in scuola. È polemica

Otto mesi fa un gruppo di addetti ai lavori, presenti i parlamentari 5 Stelle Lorefice, Pisana e Campo, oltre al Consigliere Comunale Medica, Marcello Medica, guidato dagli avvocati Carmelo Scarso ed Enzo Galazzo per le stanze, i corridoi, le cancellerie e gli uffici dei magistrati del Tribunale di Modica, esprimeva ammirazione per la bontà della struttura e sdegno per il suo mancato utilizzo, almeno parziale a servizio del Tribunale di Ragusa. Tutti assicuravano in coro, nell’ambito dei rispettivi ruoli, il massimo impegno a far sì che il Tribunale venisse restituito alla sua funzione. A quel momento è seguito un incontro in Comune, presenti l’Onorevole Lorefice ed il Senatore Pisani, concluso da un documento, firmato anche dai due parlamentari, che rinnovava la richiesta al Governo nazionale per il riutilizzo del Tribunale di Modica. “Dopodiché – denuncia Galazzo – silenzio assoluto, a parte il fastidio ostentato dalla parlamentare ispicese sulla richiesta di quale fosse lo stato dell’arte. Oggi finalmente prende la parola il Consigliere Medica il quale, smaltito l’entusiasmo di mesi fa, propone di destinare la struttura giudiziaria a fini scolastici. Siamo al ridicolo. Ma capisce Medica che destinare l’ex Tribunale a funzioni giudiziarie significherebbe deflazionare le presenze a Ragusa, limitare gli assembramenti, limitare gli spostamenti e restituire respiro economico alla Città? Verità purtroppo è che i 5S, a Roma con Bonafede, a Palermo con Cancellieri e in zona con i loro rappresentanti, assolutamente subordinati, hanno finto un impegno nel quale non hanno mai creduto e dal quale sono stati comunque dissuasi dai loro massimi dirigenti. Tutti incuranti della vergogna della quale dovranno comunque rispondere verso i cittadini per avere messo sotto i piedi le loro sottoscrizioni”.

