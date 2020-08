Calcio, Angelo Pisana è un nuovo calciatore del Frigintini

Nuovo arrivo in casa Frigintini. Il diesse Giammarco Covato, coadiuvato dal DG Nuccio Gugliotta, si è assicurato le prestazioni del talentuoso difensore modicano, Angelo Pisana. Arriva dal Modica Calcio con cui ha disputato diverse gare del campionato di Promozione fornendo ottime prestazioni. Classe 2001, andrà a rinfoltire il parco giocatori in quota under.

“Stiamo cercando di puntellare la squadra in tutti i reparti con un occhio di riguardo per gli under – dichiara Covato – abbiamo intenzione di mettere a disposizione di Mister Di Rosa 2-3 under per ruolo. Crediamo fortemente che 2001-2002-2003 siano il nostro futuro ed è compito di tutta la società insieme all’allenatore farli crescere”.