Pozzallo. SudEst del Volley Ibleo per scenari regionali

Dopo i primi “abboccamenti” telefonici, e dopo una riunione conclusiva in un noto locale di Pozzallo, dove erano presenti i dirigenti del Motuka Modica, Giarratana Volley e Gabbiano Pozzallo, con parere unanime dei presenti i tre club, disponibili ad aprire a nuovi ingressi, hanno deciso su richiesta fortemente voluta dal Gabbiano Pozzallo, che nella sua lunga storia non ha mai avuto la centralità di progetti finalizzati al raggiungimento di ambiziosi traguardi regionali a livello giovanile pur avendo da sempre conferito le sue migliore risorse atletiche e tecniche, si è stabilito di unire le “forze” dei club che a vario titolo hanno deciso di apportare le loro migliori risorse e non solo a livello di atleti, disputando il campionato under 19 con un unica formazione.

Dalla riunione è emersa, anche la “voglia” di collaborazione con le altre società facenti parte del Comitato Monti Iblei per quanto riguarda gli altri campionati giovanili.

L’univocità d’intenti trovata senza grosse difficoltà, sarà finalizzata a promuovere nel migliore dei modi il movimento pallavolistico giovanile ibleo a livello regionale, tant’è che il Gabbiano Pozzallo farà richiesta al presidente del Comitato Monti Iblei Gianni Giurdanella di farsi promotore verso la FIPAV per richiedere di poter disputare a Pozzallo le prossime finali regionali under 19.

Le stesse società “apriranno” dei tavoli di collaborazione, seguendo lo stesso criterio e aderiranno al progetto messo in atto da Ardens Comiso, PVT Modica e altri club che lavorano nel mondo del volley femminile, per far si che anche il movimento in “rosa” possa avere la possibilità di continuare a primeggiare a livello regionale, il tutto chiaramente sotto la sapiente “regia” del Comitato Monti Iblei.

