Il Modica calcio iscritto al prossimo campionato di Promozione

Il Modica Calcio è iscritto ufficialmente al campionato di Promozione. Il presidente Michele Zocco insieme ai suoi più stretti collaboratori, infatti, nelle scorse ore hanno perfezionato l’iscrizione con l’invio dei documenti necessari al Comitato Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, pertanto sarà tra le squadre partecipanti al secondo campionato regionale per importanza.

Nell’attesa della composizione dei gironi (i rossoblù dovrebbero essere inseriti nel girone D, insieme alle altre formazioni iblee,e con le squadre che rappresenteranno le province di Siracusa, Catania e Enna) e allo stesso tempo conoscere la data ufficiale dell’inizio del torneo che come al solito sarà anticipato dal primo turno di Coppa Italia di categoria, i “Tigrotti”, vecchi e nuovi, martedì prossimo si raduneranno per dare il via alla preparazione. Il tecnico Orazio Trombatore e il suo staff tecnico dovranno in primis constatare lo stato di forma dei loro atleti che torneranno all’attività agonistica dopo un lungo periodo di sosta forzata.

Intanto la dirigenza è sempre vigile sul mercato per completare la rosa che ha bisogno ancora di qualche altro “puntello” per essere competitiva in tutti i reparti.

Salva