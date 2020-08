Scicli. La dottoressa Gambino segretario a scavalco dal 1 agosto

Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, ha nominato la dottoressa Cinzia Gambino segretario comunale a scavalco per il periodo di due mesi a partire dal primo agosto. Per l’amministrazione comunale è un gradito ritorno. La dottoressa Gambino ha retto l’ufficio di segretario comunale negli anni scorsi come titolare.

