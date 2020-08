Riqualificazione teatro. La Lega Vittoria: “Esempio di sinergia”

“Finalmente arrivano importanti risultati concreti per il futuro del teatro comunale. La sinergia tra la Commissione straordinaria e l’assessore regionale ai Beni culturali, Alberto Samonà, espressione del nostro partito, con il supporto anche dell’on. Nino Minardo, ha permesso di prevedere l’erogazione di somme per 231.000 euro finalizzati alla riapertura di una realtà che da sempre ha rappresentato un punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo culturale della nostra città”. A dirlo la Lega Vittoria che plaude all’operato dell’assessore regionale e della Commissione di palazzo Iacono che ha saputo portare avanti un percorso positivo finalizzato al recupero di somme importanti che, tra l’altro, saranno unite ai fondi, 109.000 euro, già previsti per il recupero del teatro, del bilancio comunale. “E’ questo – sottolinea il commissario della Lega Vittoria, Stefano Frasca – un modus operandi molto proficuo che ci consente di guardare avanti con cauto ottimismo e che, soprattutto, consente di aprire le porte a una riqualificazione del teatro comunale attesa da più parti. Da tempo, così come era stato invocato da più parti, ci si attendeva che la questione potesse trovare una soluzione. E, in effetti, adesso si è arrivati al traguardo visto e considerato che la Commissione straordinaria ha comunicato che i lavori potrebbero già prendere il via a settembre. Ringraziamo anche l’assessore Samonà e il presidente della Regione Musumeci per l’attenzione che hanno avuto, in questo frangente, nei nostri confronti. E speriamo che possano esserci ulteriori occasioni di valorizzazione del territorio cittadino”.

