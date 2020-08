Baldeh e Cannia rimangono nel Marina di Ragusa calcio

Il Marina di Ragusa Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per avere le prestazioni di altri due calciatori che lo scorso anno erano già a disposizione di Mister Utro. Si tratta dell’attaccante Alieu Baldeh, classe 99, alla sua quarta stagione al Marina e Mario Cannia, classe 2003, proveniente dalla Juniores. Sarà un punto fermo per il tecnico palermitano che spesso ha schierato l’attaccante di colore per la sua caratteristica principale, la velocità.

“Per me – dice Baldeh – sarà la quarta stagione con questa società. Mi sembrava doveroso accettare la proposta della dirigenza che sta facendo di tutto per costruire una squadra che possa mantenere la categoria. Ancora una volta è stato il progetto del Presidente Postorino a convincermi di continuare la mia esperienza a Ragusa. Sono altrettanto felice di continuare a lavorare con Mister Utro. Con lui ho avuto una crescita esponenziale sul piano tecnico, mentre la compattezza dello spogliatoio mi ha arricchito umanamente. Spero di poter essere all’altezza delle aspettative della società a cui garantisco il massimo sforzo.“

Altra riconferma è quella del giovane 17enne Mario Cannia, che nella seconda metà della passata stagione è stato aggregato costantemente in prima squadra. Anche per Cannia si parla di un ragazzo dalle belle speranze e che potrebbe ritornare utile alla causa.

“Sono consapevole – afferma Cannia – di far parte di un organico formato da tanti giovani e per questo lo stimolo è quello giusto per dare il mio contributo quando mi chiamerà. La scorsa stagione, la Juniores e la prima squadra, sono stati importanti accrescere la mia esperienza. La serie D è un campionato molto difficile anche per noi giovani e spero di poter essere in grado di rendere al massimo.”

Infine la società ASD Marina di Ragusa Calcio esprime la sua “massima solidarietà” alle famiglie delle vittime e al popolo libanese a seguito delle violente esplosioni che ieri hanno colpito Beirut

