Altra riconferma per il Modica calcio. Resta in rossoblu Gurrieri

A poche ore di distanza dai problemi familiari che hanno costretto Peppe Aglianò a rinunciare a vestire la maglia rossoblù, la dirigenza dei “Tigrotti” del Modica calcio ha risolto il problema affidando le chiavi della porta a Danilo Gurrieri, che a suon di prestazioni convincenti e importanti si è guadagnato la riconferma con la formazione modicana.

Danilo Gurrieri, non ha bisogno di presentazioni. Portiere di grande esperienza che ha sempre dimostrato il suo grande valore sia come atleta, sia come uomo che grazie alla sua disponibilità e umiltà si è sempre fatto apprezzare nelle squadre di cui ha difeso la porta.

“Sono felice di restare a Modica – dichiara subito dopo il rinnovo Danilo Gurrieri – perchè è una piazza importante. Lo scorso campionato sono arrivato a dicembre, ma in questi pochi mesi ho potuto constatare quanto i tifosi tengono alla loro squadra. Modica – continua – è una piazza importante ed esigente, dove qualsiasi giocatore vorrebbe giocare, ma allo stesso tempo la dirigenza che ho avuto modo di conoscere lo scorso campionato ti permette di lavorare con grande serenità e di dare il massimo. Spero di ripagare con le prestazioni e il massimo impegno che da parte mia non mancherà mai la fiducia che mi è stata accordata – conclude Danilo Gurrieri – sperando di ricominciare bene sin da subito e riprendere il discorso che avevamo lasciato in sospeso lo scorso campionato prima della sospensione”.

Felice della riconferma di Danilo Gurrieri anche la dirigenza rossoblu.

“Danilo – spiega il DG Pippo Vicari – non è una seconda scelta e ci tengo a precisarlo. Lo scorso campionato ha fatto vedere tutte le sue potenzialità che non sono assolutamente da sottovalutare. Le sue doti tecniche sono altissime, ma soprattutto anche dal lato umano Danilo è un ragazzo d’oro. Siamo felici di riaverlo con noi anche per il prossimo anno perchè siamo certi che farà bene e non farà rimpiangere Peppe Aglianò al quale – conclude Pippo Vicari – ribadiamo e auguriamo le migliori fortune e di rivederlo al più presto nei campi di gioco”.

