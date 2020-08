Il concerto del rapper Random originariamente in programma giovedi 6 agosto all’Auditorium di Marina di Modica, è stato rinviato a data da destinarsi. Stessa sorte per tutti i grandi eventi previsti nel cartellone estivo. La decisione è stata presa dopo la scoperta degli ultimi casi di Coronavirus nella vicina Sampieri soprattutto tra giovanissimi. Per evitare ulteriori problemi, il Sindaco ha stabilito il rinvio del concerto. I biglietti distribuiti ieri rimangono validi per quando si svolgerà l’evento. “Abbiamo preso questa decisione sofferta – commenta il Sindaco – perché lo spostamento da Piazza Mediterraneo all’Auditorium non era più sufficiente a garantire la massima sicurezza ai partecipanti. Mi dispiace moltissimo per tutti coloro che ieri avevano fatto la fila per ritirare i biglietti ma è una scelta frutto del buonsenso e in linea con quelle fatte in precedenza in materia di contenimento del virus. Ringrazio l’artista ed il suo entourage che si sono mostrati da subito collaborativi comprendendo le motivazioni di questa scelta. Ci auguriamo che Random possa ritornare presto ad esibirsi davanti ai suoi tantissimi fan. Contemporaneamente sono stati sospesi, per il momento, tutti i grandi eventi del cartellone estivo il cui calendario verrà comunicato nei prossimi giorni”.

